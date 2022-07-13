Yozgatlı iş insanlarına Çorum’a yatırım yapın çağrısı

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat’a bu yıl açılacak havalimanı ve Yüksek Hızlı Tren ile Yozgat’ın cazibe merkezi haline geleceğini belirterek ''Çorum'lu iş adamlarına Yozgat'a yatırım yapın" çağrısını tebessüm ve şaşkınlıkla öğrendiklerini ifade etti.

Deva Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak Çorum'u küçük düşürücü bu teklife Çorum milletvekilleri, iş dünyasının temsilcileri ve siyasi parti yöneticilerinden cevap vermelerini beklediklerini kaydeden Elvan Can Çabuk, “Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hiç kimseden bir ses çıkmadığını görmekteyiz. Devlet yatırımlarından üvey evlat muamelesi gördüğü yetmez gibi birde iş insanlarını Yozgat’a davet edecek kadar cesaret bulunmasına da sessiz kalamayız.

Bölgenin en büyük sanayisine sahip olan güzide şehrimiz Çorum'a ve Çorumlu iş insanlarına yapılan bu çağrıyı hakaret kabul ettiğimizi tüm sahipsiz bırakılan Çorum ve Çorum iş insanları adına kamuoyuna belirtmek isteriz. Daha öncede demiştik, iktidar parti vekillerimiz Yozgat’a gidip siyaset eğitimi almalarını yine buradan tavsiye niteliğinde yeniliyoruz. Tüm Yozgat'lı iş adamlarına açık çağrımızdır. 2021 yılında 1 milyar 123 milyon 926 bin dolar ihracat ile bölgenin en büyük ihracat hacmine sahip olan Çorum sanayisine yatırım yaparak, iş hacimlerini, prestijlerini ve markalarını büyütme fırsatı sunuyoruz. Gelin şirketlerinizi Çorum'a taşıyın, şubeleştirin, yatırımlarınızın devasa boyutlara ulaşmasının haklı gururunu yaşayın. Alanında dünya markası haline gelmiş, dünyanın en iyi şirketleri olarak anılan, Fortune 500 listesinin zirvesinde yer alan şirketlere sahip Çorum sanayisinde yani Türk sanayisinin vitrininde buyurun sizler de yer alın. Fakat devlet yatırımları ile büyüyorsanız üzgünüz AKP iktidarı döneminde, Çorum’a bu destekler gelmiyor. Bilginiz de olsun.

MİLLETVEKİLLERİ, İKTİDAR TEMSİLCİLERİ ve TSO NEREDESİNİZ? NEDEN SUSUYORSUNUZ?

Çorum'lular bugüne kadar iktidar partisinin güçlü bir şekilde yanında durdu. 20 yıldır iktidar olan iktidar partisine her seçim en az 3 milletvekili verdi. O kadar yıl geçmesine rağmen devlet destekleri adına yatırım alamayan ve seçimlere bir yıl kala TSO Başkanımız vekillerimizin ellerinden geleninin fazlasını yapacaklarına inancımız tam diyordu. Hemen hergün basında "Çorum'u büyütüyoruz. Sanayimizin yanındayız" açıklamaları yapan milletvekilleri, il temsilcileri ve iktidarın demeçlerini destekleyici açıklama yapan TSO yönetimi neredeler? Neden bu konuda Sn. Fuat Oktay'a cevap veremediler? Neden Çorum ve iş insanlarının arkasında durmadılar? Açıklamalarını istiyoruz. AKP olarak, bölgenin Anadolu Kaplanı üretim üstü Çorum ilimize yatırım alamıyorsunuz, birde elimizdeki iş insanlarını küstürüp, kaçırıp üreten Çorum’u işsizler şehrine mi çevirmek istiyorsunuz. Biz buna ne sessiz kalırız nede müsaade ederiz. Biz Deva Partisi olarak hiçbir zaman Çorum’un ve Çorum'lu iş insanlarının küçük düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Koltuklar gelip geçicidir, önemli olan kalıcı yatırımlar yapmaktır. Milletvekilleri, iktidar temsilcilerini, iş dünyası temsilcileri ve yönetim kurullarını bu konuda takipçi olmaya ve bir açıklamaya davet ediyoruz”dedi. (Haber Merkezi)