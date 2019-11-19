M.BURAK YALÇIN

Kadın girişimci Melahat Yandık’ın sahibi olduğu Yufkam hizmete açıldı.

‘ODUN ATEŞİNDE TAMAMEN DOĞAL OLARAK YAPIYORUZ’

Fatih Caddesi numara 90(Yunus Market karşısı) faaliyet gösteren Yufkamla ilgili bilgi veren Melahat Yandık, yufkayı odun ateşinde ve saman balyası ile hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal olarak yaptıklarını söyledi.

‘HEM SAĞLIKLI HEM DE KİLO ALDIRMIYOR’

Un, su, tuz ile yoğurup pişirildikten sonra yufkayı sulayarak hazırlayıp müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten Melahat Yandık, Anadolu’nun vazgeçilmezi olan yufkanın diğer ekmeklere göre daha sağlıklı olduğunu ve kilo aldırmadığını ifade etti.

‘MAKİNE İLE ELLE YAPILAN YUFKA ARASINDA LEZZET FARKI VAR’

Makine ile yapılan yufkanın elle açılan yufka kadar lezzetli olmadığını da aktaran Yandık, “İnsanlarımız doğal ürün arıyor ya doğal ürünün tanımını yapsak yufkacılıkla kesişir bizde hiç katkı maddesi yok. Geçmişte köyde ninelerimizin pişirip kış boyu evlerde tükettiği yufkanın aynısını yapıyoruz” dedi.

Yandık, yufkanın yanı sıra böreklik yufka, tandır çöreği, mantı, erişte, katmer, yanıç, gözleme, hamur aşı ve tel kadayıf satışı da yaptıklarını belirterek, yine bu ürünlerinde tamamen doğal olarak hazırlandığını kaydetti.