Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 43 akademik personel alacağını duyurdu.

Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 43 akademik personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacağı belirtildi.

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