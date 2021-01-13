Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

FATİH BATTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından Çorum’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Çorum merkeze bağlı Çatak köyünde kar yağışı etkili olurken, kara hasret kalan vatandaşlar da karın tadını çıkardı.

Çatak Tabiat Parkı beyaza bürünürken, karla birlikte ortaya karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışının ardından oluşan eşsiz görüntüyü vatandaşlar cep telefonları ile görüntülemeyi de ihmal etmedi.

Yüksek kesimlerin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez için kar yağışının Cuma günü olacağını açıkladı. Hava sıcaklıklarının eksi dereceye düştüğü Çorum’da Cuma günü herkesin dört gözle beklediği kar yağışının etkili olması bekleniyor.