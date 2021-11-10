Yüksek kesimlere kar yağdı

FATİH BATTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Çorum genelinde hava sıcaklıkları 12 derece düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Vali Mustafa Çiftçi, Çatak Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunurken kar sürprizi ile karşılaştı. Ziyaret sırasında kar yağışı etkili olunca Vali Mustafa Çiftçi de mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Bu arada kar yağışı ile birlikte Çatak'ta kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar ilçelerde de etkili oldu. İskilip, Sungurlu ve Bayat'ın yüksek kesimlerindeki köyler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmeye devam edeceğini belirtti.