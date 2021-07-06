'Yükselen Türkiye’nin yıldızları kadınlarımız olacak'

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde “Kızlar İçin STEM(Bilim, Teknoloji Mühendislik ve Matematik) Zirvesi yapıldı.

Zirvede konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “kız öğrencileri mühendislik ve teknolojik alanlara çekmeyi başarabilirsek yükselen Türkiye’nin yıldızlarının kadınlarımız olacağına hep beraber şahitlik edeceğiz” dedi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ve STİM Vakfı ortaklığında gerçekleşen zirvenin açılış programı dün Hattuşili Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Zirvenin açılış programına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve öğrenciler katıldı.

Programda açış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Seyfi Polat, proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Projenin temel çıkış nedenine değinen Seyfi Polat, STEM alanında kadınların sayıca az olduğundan bu alanda elde edilebilecek verimliliği ve etkinliği düşürdüğü için iş gücü kaybı oluşturduğunu belirterek, “Kadınların var olan potansiyellerinin ve beyin gücünün STEM alanlarında kullanılması ülkemizde Bilim ve Teknolojinin daha yüksek bi ivme ile gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Proje kapsamında, STEM alanları ile ilgili kız öğrencilerde farkındalık oluşturulması, kız öğrencilerin STEM alanlarına karşı olan önyargılarının kırılması ve bu alanlara yönelmelerinde oluşan problemlerin tespit edilerek çözüm önerilerinin tartışılmasını planladıklarını ifade eden Polat, “Zirve sonucunda edilecek verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanacak olan “Kız Öğrencilerin STEM Alanlarına Yönelimindeki Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde düzenlecek lansmanda kız öğrenciler tarafından kanun yapıcılara sunulacaktır” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise üniversite tercihlerinde kızların mühendislik alanını seçerken biraz ürkeklik yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bilim ve teknolojide kadın dokunuşu çok önemli bir sıçrayış oluşturuyor. Kadınların nezaketi, zerafeti dışında disiplini, kucaklayıcı yönleriyle olmaz denilen projeleri ayağa kaldırdıklarını gördük. Özellikle mühendislik alanında.

Geleceğin 30 mesleğinin yüzde 80’i masa ve labaratuvarda yapılacak işler. Kızlarımızın çekinecekleri bir ortam yok. Sizin olmanız bizim geleceğimizin şekillenmesinde özellikle yerli ve milli üretim dediğimiz, dışa bağımlılığı azalttığımız, tam bağımsız Türkiye geleceği için sizlerle birlikte yükselişe geçmemiz şart.”

Üniversiteli gençler ile liseli gençler arasında güzel bir köprü oluşturduğu için bu projeyi önemsediklerini vurgulayan Rektör Öztürk, “Çorum, sanayisi ve müteşebbis girimcilik ruhuyla çok konuda altyapısı mükemmel bir mozaik şeklinde örülmüş bir il. Bu ilimizin çevre illere, bölgemize ve ülkemize katacağı çok potansiyel var. Denenmemiş alanlarda var. Onlardan birisi de bu. Kızlarımızı mühendislik ve teknolojik alanlara çekebilmek. Bunu başardıktan sonra biz yükselen Türkiye’nin yıldızlarının kadınlarımız olacağına hep beraber şahitlik edeceğiz. Makina imalat teknolojileri alanında son 6 yıldır 15 iktisas üniversitesi belirlendi. 2000 yılı sonrası kurulan genç üniversiteler arasında Hitit Üniversitesi’de Makina imalat teknolojilerinde ihtisaslaşan tek üniversite şuanda. Bu programları sizlerle birlikte yükselecek bir ülke hayalinin adımları olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen projede kız öğrencilerin bilim, teknoloji mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmelerini sağlamaya yönelik fabrika gezileri, panel, çalıştay ve laroratuvar ziyaretleri de yapılacak.

Projede, kız öğrencilerin STEM alanlarına karşı önyargılarının kırılması, bu alanlara yönelik tercih aşamasında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması planlanıyor.