Yükümlüler 2 yıl aradan sonra sebze hasadı yaptı

FATİH BATTAR

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nda alınan karar ile 2018 yılında başlatılan ancak son 2 yıldır Covid 19 salgını nedeniyle ara verilen Yeşeren Umutlar Projesi, yeniden hayata geçirildi.

Proje kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yanındaki arazide oluşturulan 5 dönümlük sera ve tarım arazisinde Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Denetimli Serbestlik yükümlüleri ile birlikte sebze hasadı yaptı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nda alınan karar ile 2018 yılında başlatılan ancak son 2 yıldır Covid 19 salgını nedeniyle ara verilen Yeşeren Umutlar Projesi, 2022 yılı için yeniden hayata geçirildiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ‘Yeşeren Umutlar 2022’ projesi çalışma alanında, proje kapsamında yetiştirilen ürünlerin son hasadının yapılması ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmelerinin sağlanması amacı ile gerçekleştirilen boş zaman etkinliklerinde elde edilen ürünlerin sergilenmesi amacıyla, meslek edindirme kursuna devam eden kursiyerler ve boş zaman etkinliğinde üretimde bulunan yükümlülerin de katılımı sergi ve hasat programı hazırladıklarını söyledi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun 2022 Mart ayı toplantısında kabul gören proje kapsamında denetim altında bulunan yükümlülere, seracılık ve sebze yetiştiriciliği alanında mesleki eğitim verilerek meslek sahibi olmaları ve bu sayede üretime katkılarının sağlanması hedeflendiğini dile getiren Bektaş; “Gerçekleştirilen tarım faaliyeti sonucunda elde edilen 9.663 kg salatalık, 773 kg biber, 8.515 kg domates, 258 kg patlıcan ve 2.685 kök marul; Türk Kızılay Derneği Çorum Şubesi Başkanlığı, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İl Müftülüğü ve Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine, Kuran Kursu öğrencilerine, orta öğretim pansiyon öğrencilerine ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı ve ayrıca üretimde emeği geçen kursiyer yükümlüler ile personele de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce belirlenen miktarlarda haftalık ürün dağıtımı yapıldı.” dedi

Konuşmaların ardından Başsavcı Ahmet Bektaş ve beraberindekiler Müdürlük bahçesinde Belediye Başkanlığı ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğiyle Çorum Belediyesi Gençlik Obası’nda denetimli serbestlik tedbiri altında takibi yapılan yükümlülerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen boş zaman etkinliklerinde elde edilen taş baskı, ebru sanatı, kumaş boyama ürünlerini gezerek bilgi aldı.

Başsavcı Bektaş, ürün hasadı ve sergi faaliyetine katılarak projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, projeyi uygulayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile emeği geçen, katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.

Etkinliğe Cumhuriyet Savcısı Emirhan Mısırlı, Koruma Kurulu üyeleri; Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamit Karslıoğlu, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler II Müdürü Yahya Çoban, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, Ziraat Bankası Çorum Şubesi Müdürü Ahmet Mehdi, ÇESOB Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇOSIAD Çorum Organize Sanayi Bölgesi ve İş Adamları Derneği Başkanı Bülent Demirci, MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Coşkun, Ilim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi Başkanı Faruk Özyılmaz, Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Abdurrahman Çırak katıldı.