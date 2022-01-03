Yükümlüler kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışacak

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Kaymakamlığı arasında, yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Boğazkale Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın tarafından imzalanan işbirliği protokolleri ile haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma cezası alan yükümlüler Sungurlu, Alaca ve Boğazkale kaymakamlıklarına bağlı kurumlarda ücretsiz olarak çalıştırılabilecekler.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, mülhakatımızda bulunan ilçe kaymakamlıkları ile imzaladığımız işbirliği protokolleri kapsamında kamu hizmeti cezası almış olan yükümlüleri ilçelerimizdeki kamu kurumlarında çalıştırarak, yükümlülerin cezalarını toplum içinde infaz ederken aynı zamanda topluma faydalı işler yaptıklarını, böylece topluma verdikleri zararı bir bakıma geri ödediklerini, bu cezaların yerine getirilmesinde ilçe kaymakamlıklarının önemli bir yere sahip olduklarını belirterek, imzaladıkları işbirliği protokolleri gereğince Sungurlu ilçesinde 378, Alaca ilçesinde 322 ve Boğazkale ilçesinde 164 olmak üzere toplam 864 yükümlünün kamu hizmetlerinde çalıştırılabileceğini beyan etti.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 18:19