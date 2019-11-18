Yumurta İlkokulu’ndan, Çorum Yumurta A.Ş’ye teşekkür plaketi

FATİH BATTAR

Çorum’un en eski okullarından biri olan Çorum Yumurta İlkokulu, Çorum Yumurta A.Ş tarafından bakım ve onarımdan geçirildi.

Okulun giriş koridorunu ve anasınıflarının asma tavanlarını yaptıran Çorum Yumurta A.Ş’ye, Okul Müdürü Musa Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz tarafından katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Çorum Yumurta A.Ş olarak, Yumurta İlkokulu’nun bir ailesi olduklarını ve her dönemde okulun eksiklerini gidermek için çalışma yaptıklarını belirten Çorum Yumurta A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Erten, bu dönemde de okulun giriş ve tavanlarında yenileme yaptıklarını söyledi.

Erten, Çorum Yumurta A.Ş olarak eğitim ve öğretime destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Okul Müdürü Musa Arslan da Çorum Yumurta A.Ş’ye eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek; “Okul olarak kendilerine minnettarız. Okulumuzu Çorum’a kazandıran Çorum Yumurta A.Ş, her dönem okulumuzun eksiklikleri ilgilenerek, öğrencilerimize daha iyi ve konforlu bir eğitim sunmaya çalıştı. Bu dönemde de okulumuz Çorum’un en eski okullarından biri olduğu için bir takım bakım ve onarımdan geçmesi gerekiyordu. Çorum Yumurta A.Ş de, okulumuzun giriş ve anasınıflarının asma tavanlarını yaptırdı. Öğrencilerimiz şimdi daha iyi ortamda eğitim görecekler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Çorum Yumurta A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Erten ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürü Musa Arslan, okuş öğretmenleri ile birlikte okulu gezerek, tadilatı yapılan sınıf ve koridoarlarda incelemede bulundu.