Yunana tepki için Türk bayrağı dağıttılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepkilerini gösterdi.

Cuma namazı sonrası MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetimi, MHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Ahmet Sözüdoğru, Türkiye

Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi Başkanı İlyas Gül, ırkçı Yunan Milletvekili Lagos'un bayrak provokasyonuna tepki için Türk bayrağı dağıttı.

Gazi Caddesi’nde ki vatandaşlara ve burada bulunan esnafa Türk bayrağı hediye ederek, kendi elleriyle işyerlerine astılar. Çorumlu vatandaşlar ve Gazi Caddesi esnafı MHP’nin bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin" dediler.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkan Agah Karapıçak, Yunan milletvekilinin saygısızlığını şiddetle kınadıklarını söyledi. Türk bayrağına hiç kimsenin saygısızlık yapmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Karapıçak, şunları kaydetti:

"Alçak bir Yunan milletvekili kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk Bayrağını yırtmaya cüret etmiştir. Bu vahim bir provakasyondur. Biz ki Yunan bayrağı ayaklarımızın altına serildiği halde bir devletin bağımsızlığı ve maneviyatına duyduğumuz saygıdan o bayrağı yerden kaldıran asil bir milletiz. Lakin geçmişten ders almayan bu milletvekili, dedelerinin hazin sonuna bakarak gerekli tarih dersini almalı ve içinde bulunduğu bu gafletten kurtulmalıdır. Tarihte her toplum kendine yakışanı yapmıştır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922’de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnemediğini hatırlatan Karapıçak, “Yunan Kralı Konstantin’in aşağılık durumuna düşmesini istememiştir. Ve demiştir ki, “Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez."

Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Arif Nihat Asya ne demişti; “Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım" şeklinde açıklamalarda

bulundu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 18:14