'Yunanistan cibilliyetinin gereğini yapıyor'

M.BURAK YALÇIN

Irkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepki gösteren İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Yunanistan’ın cibiliyetinin gereğini yaptığını söyledi.

İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları dün başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, başkanlığında gerçekleşen oturum bir önceki toplantının tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından önerge teklifleri ve gündem dışı konuşmalara geçildi.

Gündem dışı konuşmalarda AK Parti, CHP ve MHP hem İdlip’te şehit düşen 6 askerimiz hem Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için rahmet dilerken hem de ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepki gösterdiler.

İlk konuşma yapan Meclis Başkanı Osman Günay, Yunanistanlıların cibiliyetlerinin gereğini yaptığını söyledi. Kalp krizi geçiren ve şuan durumu iyi olan CHP Merkez İlçe İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay’a geçmiş olsun dileklerini ileten Osman Günay, depremde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dileyerek bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü de depremde vefat eden vatandaşlara ve şehit düşen askerlerimize rahmet dilediler.

Bektaş, Bek ve Dölcü konuşmalarında Yunan milletvekili Loannis Lagos'a da sert tepki göstererek şiddetle kınadıklarını ifade ettiler.

Gündemin son maddesinde ise İl Özel İdaresi emrinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapacak olan 4 adet teknik personele 2 bin 989 TL net ücret, artı bin 790 TL net ek ödeme tutarı olmak üzere 4 bin 779 TL aylık net ücret ödenmesi ile ilgili hususta görüşülerek kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 20:00