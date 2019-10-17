Yunanistan’da proje eğitimi

Boğazkale Ortaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında ‘Surfing Our Roots / Köklere Yolculuk’ isimli Erasmus+ projesi kapsamında Yunanistan’a gitti.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında ‘Surfing Our Roots / Köklere Yolculuk’ isimli Erasmus+ projesi kapsamında Boğazkale Ortaokulu Proje Koordinatörü Fikret öğrenciler, aldıkları eğitimin yanı sıra bulundukları yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldularGündoğdu, Türkçe Öğretmeni Muhammet Cemil Yaşar, 8/A sınıfı öğrencisi Cengiz Kölemen, 7/A sınıfı öğrencileri Salih Ereroğlu ve Şükrü Boynuuzun, 6/A sınıfı öğrencisi Ecemsu Ulusoy, Yunanistan’ın Amaliada şehrine gittiler. Kültürel miras konusunda Yunanistan'da bir hafta eğitim alan öğrenciler, aldıkları eğitimin yanı sıra bulundukları yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldular. Öğretmen ve öğrenciler, bir haftalık eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını da aldılar.

Türkiye, Hollanda, Litvanya ve Portekiz'den 15 öğretmen ve 20 öğrenci olmak üzere toplamda 35 kişinin katıldığı proje çalışmasında öğretmenler ve öğrenciler Yunanistan 3? ? Primary School of Amaliada okulunun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından büyük bir coşkuyla ve heyecanla karşılandılar. Proje kapsamında öğrencilerimiz bir hafta boyunca derslere girerek Yunanistan'daki eğitim sistemleri ve ders işleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldular. Öğrencilerimiz dersler bittikten sonra da kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek kültürel aktivitelere katılma imkanı buldular. 1 hafta süresince Yunanistanlı öğrencilerle birlikte ailelerin evlerinde beraber kalarak onlarla birlikte kültürel bir bağ ve arkadaşlık oluşturdular.

Proje hakkında bilgi veren Boğazkale Ortaokulu Proje Koordinatörü Fikret Gündoğdu, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ okul ortaklıkları projeleri öğretmen ve öğrencilerimizin gelişimi için çok önemli bir fonksiyon oluşturmaktadır. Projemizin temel amacı, kendi ülkemiz ve diğer ülkelerde bulunan somut ya da soyut kültürel mirasları araştırmak. Bu kapsamda, atasözleri, bilmeceler, türkülerimiz, müzelerimiz, yemeklerimiz, tarihi yerlerimiz kısaca köklerimize yolculuk yapmayı planlıyoruz. Gelişen teknoloji çağında unutulan değerlerimizi, teknoloji ve kültürü birleştirerek yeniden gün ışığına çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu tür projelerin öğrencilerin motivasyonunu artırıp, hayal ve ufuklarını genişlettiğini dile getiren Gündoğdu, “İnşallah çocuklarımız bu ziyaretten sonra hedeflerini daha da büyütürler. Hem ülkemize hem de dünyaya hizmet edebilecek nitelikte bir bilim adamı olma yolunda ilk adımlarını da atmış olurlar.” dedi.



‘HATTUŞA’YI TANITACAĞIZ’

‘Surfing Our Roots / Köklere Yolculuk’ başlıklı projenin kültürel miras alanında hazırlandığını belirten Proje Koordinatörü Fikret Gündoğdu, “Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Kültürel miras, tarihimizi ve kimliğimizi, geçmişle, günümüzle ve gelecekle olan bağımızı temsil eder. UNESCO’nun da söylediği gibi, kültürel miras geçmişten bize kalan, bugün içinde yaşadığımız ve gelecekteki nesillere devredeceğimiz bir emanettir ve Dünya Kültürel Miras kavramını özel yapan onun evrensel kabulüdür. Dünya Miras alanları, bulundukları topraklar gözetilmeden tüm insanlığa aittir. Bu kapsamda misyonu bütün insanlığın ortak mirası ve seçkin evrensel değeri olarak kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak olarak kabul edilen dünya genelindeki kültürel mirasları tanımlamak, korumak ve muhafaza etmek, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak olan ve 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınan Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olan Hattuşa’yı (Boğazkale) projemiz sayesinde ortak olduğumuz ülkelere, öğretmenlere ve öğrencilere anlatma ve tanıtma imkânımız olacaktır.” diye konuştu.