Yunus Emre Parkı’nda bulunan kafeterya kiraya verilecek

Çorum Belediyesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan Restoran Kafeterya ve Hızlı Yemek nitelikli iş yerini ihale yoluyla kiraya verecek.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, “Bahçelievler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içerisindeki Restoran Kafeterya ve Hızlı Yemek nitelikli iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulüyle 10 yıl müddetle ihaleyle kiraya verilecektir” dendi.

İhale, 15 Nisan Cuma günü saat: 14.00‘da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Çorum Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacak olup şartname ve ekler Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir veya görülebilir.