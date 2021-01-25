‘Yunus Emre Yılı’nın ilk etkinliği

Çorum Belediyesi’nin çıkardığı Şehir Defteri dergisi tarafından düzenlenen Yunus Emre temalı 1. Elvan Çelebi Şiir Akşamları Programı zoom üzerinden pek çok şairin katılımıyla yapıldı.

Çorum’dan ve yurdun dört bir yanından programa katılan şairler, Yunus Emre’nin şiirlerini ve O’na ithafen yazdıkları şiirleri okudular.

Hüseyin Kır ve Halit Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı şiir akşamı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın açış konuşması ile başladı. Programa bir şiir sever olarak katıldığını belirten Başkan Aşgın, “Şehrin imarı ve altyapı çalışmalarını yaparken bir yandan da kültür belediyeciliği yapmak arzusundayız. Kültürel çalışmalara, kültürle ilgili projelere ara vermeden devam ediyoruz. Bizim dönemimiz kültür yatırımlarıyla anılan bir dönem olacak. Bu programla Yunus Emre yılı ilan edilen 2021’de ilk Yunus Emre etkinliğini de Çorum Belediyesi olarak biz yapmış oluyoruz. Bu da kültür, sanat ve değerlerimize verdiğimiz ehemmiyetin bir ifadesidir. Aslında Elvan Çelebi Zaviyesinde canlı olarak yapmayı düşündüğümüz bu programı pandemi nedeniyle zoom üzerinden yapmak zorunda kaldık. İlk fırsatta sizlerin de değerli katılımlarıyla canlı olarak Elvan Çelebi’de yapmak arzusundayız. İnşallah bu programa katılan şair ve yazarlarımızı, pandemi sonrasında güzel bir etkinlikte şehrimize bekliyoruz.” dedi ve katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri dergisi Genel Yayın Yönetmeni Turhan Candan da Şehir Defteri dergisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Şehir Defteri’nin son sayısını da tanıtan Turhan Candan Elvan Çelebi hakkında da bilgi verdi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ŞAİRLER KATILDI

Program konuklarından ve Yunus Emre ile ilgili araştırmaları ile tanınan araştırmacı şair ve yazar Mustafa Özçelik, Yunus Emre ve şiiri hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Sonra tüm katılımcılar şiirlerini okudular.

Programa Eskişehir'den Mustafa Özçelik, İstanbul'dan Şakir Kurtulmuş ve Özcan Ünlü, Şanlıurfa’dan Halil Manuş, Bilecik’ten Vildan ve İlkay Coşkun, Erzurum’dan Yaşar Bayar ve Murat Ertaş, Kahramanmaraş’tan İnci Okumuş ve Tayyip Atmaca, Malatya’dan Nilüfer Zontul Aktaş, Tokat’tan Mustafa Uçurum, Çorum’dan Turhan Candan, Hüseyin Kır, Levent Sarı, Mehmet Okumuş ve Halit Yıldırım katıldı.

Yunus Emre şiirlerinin ardından gece, Türk Sanat Musikisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Halit Yıldırım’ın, sözleri Yunus Emre’ye ait olan bir ilahi bestesini seslendirmesiyle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 18:49