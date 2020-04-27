Yunus Market ve Dölek Un’dan Gıda Bankasına bağış

Çorum Belediyesi Gıda Bankası, Ramazan Ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çağrısına kulak veren hayırseverler, Gıda Bankası’na destek olmaya devam ediyor. Yunus Marketler zinciri, Çorum Belediyesi Gıda Bankasına 5.000 kg makarna ve 500 kg çay yardımında bulundu. Dölek Un sahibi Edip Dölek de 1,5 ton un yardımında bulundu.

Bağışların tesliminde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan Gıda Bankasına katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek “Ramazan ayı içerisindeyiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek yardımlar devam ediyor. Yaklaşık 30.000 kişiye ulaşıyoruz. Gıda Bankamız aracılığıyla yapmış olduğumuz yardımlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Her gün de bu dayanışmayı artıracak yeni katkılar oluyor. Dölek Un ve Yunus Marketler Zinciri de bugün Gıda Bankamıza önemli bir bağış gerçekleştirdi. Bu örnek davranışların yayılarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Dölek Un sahibi Edip Dölek de bundan sonra da üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır oldukların belirterek “Bu günlerde birbirimize destek vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 18:15