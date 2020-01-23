Yunus Marketler 25 yaşında

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Yunus Marketler Zinciri, 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Anadolu’nun en büyük perakende şirketleri arasında yer alan Yunus Marketler, kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çorum’da çeşitli aktiviteler düzenleyecek.

‘25. YIL SEVİNCİNİ ÇORUM HALKIYLA PAYLAŞACAĞIZ’

Yunus Marketler Zinciri ‘Bölge Toplantısı’ dün Çorum Büyük Otel’de yapıldı.

Toplantıya Yunus Marketler Zinciri Genel Müdürü Fatih Ayhan, Genel Müdür Yardımcısı Adnan Özçelik, Genel Koordinatör Zeki Doğan, Yatırım ve Ar-Ge Müdürü Ali Karakaş, Çorum Bölge Müdürü Vedat Irkıçatal, Tokat Bölge Müdürü Şahin Ağır, Sivas Bölge Müdürü Hakan Yeygel, satın alma müdürleri ve mağaza yöneticileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Genel Müdür Fatih Ayhan, “Düzenleyeceğimiz kampanya ve etkinliklerle, 25. yıl sevincimizi halkımızla paylaşacağız” dedi.

‘Yanıbaşınızda, sizden yana’ sloganıyla hizmet veren Yunus Marketler’in kuruluş yıl dönümünü kampanyasından bahseden Fatih Ayhan, sene boyunca her ayın son haftası çeşitli ürün gruplarında yüzde 25’e varan benzersiz indirimler uygulayacaklarını açıkladı.

2019 yılı ile ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda açıklamalarını sürdüren Ayhan, Yunus Marketler’e duydukları güven ve gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm müşterilerine müteşekkir olduklarını söyledi.

‘KAZANCIMIZI YİNE BU ŞEHRE YATIRIYORUZ’

Yunus Marketler’in Çorum’dan elde ettiği kazancı yine Çorum’da yatırıma dönüştürdüğünü anlatan Genel Müdür Fatih Ayhan, “Halkımızdan aldığımız güçle bu şehre yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölge deposu ve 14 mağazasıyla Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Yunus Marketler’in büyümeye devam ettiğini vurgulayan Fatih Ayhan, yüzlerce kişiye istihdam imkanı sağladıklarını hatırlattı.

Çorum’da 12 yılı geride bırakan Yunus Marketler’in tüketicilerin teveccühünü kazandığını dile getiren Ayhan, elde ettikleri başarıda emeği geçen bölge müdürleri, mağaza yöneticileri ve çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamını diledi.





Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 12:07