Yunus Marketler çocukları unutmadı

RECEP MEBET

Yunus Marketler Zinciri tarafından düzenlenen ‘Çocuk Şenliği’ bugün gerçekleşti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenliğe, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Fatih Caddesi’ndeki Osman Bey Mağazası’nda gerçekleşen etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe Yunus Market Şube Müdürü Rıdvan Garip ile bazı mağaza çalışanları da katıldı.

Bazı aktivitelerin de yer aldığı etkinliğe katılan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yunus Market yöneticileri, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 18:19