Yunus Marketler Zinciri, Yunus19 Şubesi açıldı

FATİH AKBAŞ
Yunus Marketler Zinciri 95’inci şubesini Çorum’da açtı. Yunus Marketler Zinciri’nin Yunus19 Şubesi dün düzenlenen törenle Akşemseddin Caddesi’nde faaliyete başladı.
Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından ise davetliler marketi gezdiler.
Açılışa Yunus Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ayhan, Genel Müdür Fatih Ayhan, Genel Müdür Yardımcısı Adnan Özçelik, Genel Koordinatör Zeki Doğan, Bölge Müdürü Vedat Irkıçatal, Mağaza Müdürü Ufuk Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.
Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 19:00