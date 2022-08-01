Yunusemre Halk Çarsısı'ndaki 181 adet iş yeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yunusemre Halk Çarsısı'ndaki 181 adet iş yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile 112 aylığına kiraya verilecek.

Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir. İhale 10-11 ve 12 Ağustos 2022 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

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