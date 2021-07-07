Yunuslar Yiğit’e verdikleri sözü tuttu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri (Yunus), Tuğra Yiğit’e verdikleri sözü yerine getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören Tuğra Yiğit Taşçı, Yunus polislerini çok sevdiğini ve tanışmak istediğini belirtmiş, bunun üzerine görevli timler kendisini hastane odasında ziyaret ederek motosikletlerine bindirme sözü vermişti.

Tuğra Yiğit Taşçı sağlığına kavuştuktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek Motosikletli Polis Timlerini ziyaret etti.

Motosikletli Polis Timlerinde görevli polis memurları da Tuğra Yiğit’i motosiklete bindirerek verdikleri sözü yerine getirdi.

Yunus motosikletine binen Tuğra Yiğit Taşçı, çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.