Yürekleri ağza getiren kaza

RECEP MEBET

Ankara Yolu’nda meydana gelen tanker kazası yürekleri ağza getirdi.

Önceki gece Çorum Şeker Fabrikası yakınlarında gerçekleşen kazada, LPG tankeri kavşakta bekleyen bir tıra arkadan çarptı.

Can kaybı ya da yaralının olmadığı kazada, çevredeki sürücüler kısa süreli panik yaşadı. Tankerin boş olduğunun öğrenilmesiyle büyük bir facia atlatıldığı anlaşıldı.

LPG tankeri Karayolları ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, alınan tedbirlerin ardından yeniden normale döndü. Öte yandan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.