Yurt dışında sınavsız üniversite eğitim imkanı

HURŞİT BOZKURT

Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şimşek yurt dışında okumak isteyen ilimiz gençlerine yönelik müjdeli haberi verirken, hangi üniversitelerde hangi şartlarla eğitim alınabileceğini açıkladı.

“Üniversite sınavından beklediği sonucu alamayanlar, tercihlerinde istedikleri yere yerleşemeyenler veya açıkta kalanlar için güzel bir haberimiz ve bolca da alternatifimiz var.” diyen Mustafa Şimşek, tamamı YÖK tarafından onaylı ve Türkiye’de denkliği bulunan üniversitelerde eğitim alabilmek için lise diplomasına sahip olmanın yeterli olduğunu söyledi.

Mustafa Şimşek, konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi, “Üniversiteye hazırlananlar, şu cümleyi duymaya çok alışkındır; İyi bir üniversitede okumanın yolu üniversite sınavlarında iyi puan almaktan geçer.” Bu, hem doğru hem yanlıştır! Ülkemizdeki üniversite giriş sınavlarının sadece Türkiye’deki üniversiteleri kapsadığı düşünüldüğünde böyle bir kanı sadece ülkemiz sınırları içinde geçerlidir. Başka bir deyişle, çok iyi bir üniversitede okumak için üniversite sınavında ter dökmek zorunda değilsiniz. Sınavdan istediğiniz puanı alamadıysanız, dünyanın sonu değil! Sınavsız üniversite seçeneklerimizi değerlendirebilirsiniz.

“2500 $ dan başlayan fiyatlarla Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Ebelik, Hemşirelik, Öğretmenlikler, Mühendislikler, Hukuk, Kaptanlık, Robotik Kodlama, Psikoloji, Pilotaj ve diğer tüm bölümleri okuyabilirsiniz

Yurtdışında sınavsız üniversite okumak her yönüyle çok mantıklı bir tercihtir. Rusya, Ukrayna ve Makedonya gibi ülkelerde ülkemizdeki özel üniversitelere ödenen ücretlerden daha ekonomik fiyatlara %100 İngilizce olan veya yerel dil Rusça olan bölümlerde eğitim alabilirsiniz. Üstelik bu üniversiteler kendi ülkelerindeki en iyi üniversitelerdir.

Bu üniversiteler Dünya sıralamasında ilk 400’de ve ilk 1000’de olan üniversitelerdir. Yurtdışından gelen öğrencilere belli bir kontenjan açmaktadırlar. Tamamı YÖK tarafından tanınan bu üniversitelerde okuyabilmek için ise liseden mezun olmanız yeterli.

Lise son sınıfta okuyorsanız veya mezunsanız ya da ön lisans veya lisans programlarına başlamışsanız ve eğitiminize yurtdışında devam etmek istiyorsanız okulumuza gelerek yapacağınız ücretsiz görüşmelerle öğrenmek istediğiniz tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Artık öğrencilerimizin YÖK denkliği alabilmesi için YKS gibi sınavlara girmeleri gerekmemektedir.

Öte yandan yurtdışında bulunan üniversitelere giriş koşulları arasında da ÖSYM sınavları bulunmamaktadır. Bir başka deyiş ile YKS sınavına girmeden yurtdışında üniversite eğitimi alabilirsiniz.

Sınavsız üniversite fırsatları sunan yurtdışı eğitim seçenekleri geniş bir yelpazede bulunur. Türkiye’de Adalet Meslek Yüksekokulu veya Sağlık Meslek Yüksekokulu gibi iki yıllık ön lisans bölümlerinde okuyup lisans tamamlamak isteyenler de bu fırsatlardan yararlanabilirler. Diyelim ki ülkemizde Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun bir ön lisans bölümünden mezun oldunuz ve DGS’ye girerek sağlık alanında 4 yıllık bir fakülteye devam etmek istiyorsunuz. Yurtdışında lisans tamamlama imkânı sunan üniversitelerden birini tercih ederek DGS’ye girme zorunluluğu bulunmadan 4 yıllık bir üniversiteye devam edebilir, diplomanızı bu okuldan alabilirsiniz. YÖK tarafından tanınan okullardan mezun olanlar, ilgili gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde YÖK denkliği konusunda sorun yaşamayacaklardır.

Sınavsız üniversite tercihiyle eğitim alabileceğiniz pek çok ülke, yaşam maliyetleri açısından Türkiye ile benzerlik gösterir; hatta bazı ülkeler öğrenciler için Türkiye’den daha ekonomik olabilmektedir. Türkiye’de üniversite eğitimi için ayıracağınız bütçeye denk bir bütçeyle Avrupa’da ve dünyanın diğer köklü okullarında üniversite eğitimi alabilirsiniz. Bu esnada yeni kültürler tanıyarak yabancı dilinizi geliştirme fırsatı da yakalayabilirsiniz.

Eğer Avrupa’nın diğer bölgelerinde okumayı düşünüyorsanız, pek çok ülke üniversite öğrencilerine sınırlı süreyle çalışma izni sağlamaktadır. Yani Avrupa’da okurken çalışarak, bir yandan iş tecrübesi kazanabilir, diğer yandan da eğitim bütçenize ve harçlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Okurken çalışma tecrübesi kazanmak kariyerinizin ilerleyen basamaklarında da size perspektif katacak, ileride yapacağınız iş görüşmelerinde bir artı olarak kalacaktır.

Yurtdışında sınavsız üniversite konusu hakkında daha fazla bilgi almak veya size en uygun yurtdışı üniversite seçeneklerinden haberdar olmak isterseniz Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi’ ne gelmeniz yeterlidir.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 18:54