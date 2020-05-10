Yurt personeline Anneler Günü kutlaması

FATİH AKBAŞ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdun’da görevli kadın personelin Anneler Günü’nü kutladı.

Koronavirüs salgını kapsamında Çorum’da yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında tutulduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdun’da görevli kadınların Anneler Günü kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, başta Yurt Müdürü Fikriye Çelik olmak üzere büyük bir özveri ile görevini yerine getiren yurtta görevli annelerin gününü kutladı ve huzurlu sağlıklı ömürler diledi. Sonrasında ise Haşim Eğer ve Fikriye Çelik günün anısına annelere karanfil hediye ettiler.