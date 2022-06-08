‘Yurtdışı faaliyetlerimizde Puduhepa’yı tanıtacağız’

M.BURAK YALÇIN

İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın tanıtım etkinliği Çorum Obası’nda yapıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Turkey One Derneği Başkanı İş İnsanı Demet Sabancı, Türkiye’nin değerlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla kurulan bir dernek olduklarını, en kısa zamanda da yurt dışı faaliyetlerinde Puduhepa’yı tanıtacaklarını söyledi.

Turkey ONE Derneği ve Çorum İş Kadınları Derneği'nin işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediye Başkanlığı, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Ahlatcı Holding ve Alapala Holdingin destekleriyle programlanan tanıtım toplantısına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Turkey One Derneği Başkanı İş İnsanı Demet Sabancı ile yöneticilerinin yanısıra basın mensupları katıldı.

KALELİ: PUDUHEPA’YI GELECEK NESİLLERE ANLATMAK GÖREVİMİZ

Programda konuşma yapan Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Puduhepa’nın ilk hikayesini dinlediğinde çok etkilendiğini belirterek, “3200 yıl önce bu topraklarda bir kraliçe varlık göstermiş. Sıradan bir kraliçe değil. Kralla birlikte ülkeyi yönetiyor. Savaştan sonra bir barış yapılıyor. O barışın da mimarı. Kadeş Barış Antlaşmasına mührünü vuruyor. Böyle bir kraliçeyi dünya, Türkiye bilmiyor. Çorum’da bile bilinmiyor. Gelecek nesillere anlatmak görevimiz diye düşünüyorum” dedi.

SABANCI: PUDUHEPA’NIN HİKAYESİNİ DİNLEDİĞİMİZDE ETKİLENDİK

Turkey One Derneği Başkanı İş İnsanı Demet Sabancı da Türkiye’nin değerlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla kurulan bir dernek olduklarını, en kısa zamanda da yurt dışı faaliyetlerinde Puduhepa’yı tanıtacaklarını ifade ederek, şunları söyledi: “İlk kez Çorum’a geliyorum. Puduhepa’nın hikayesini dinlediğimizde çok etkilendik. Biz dernek olarak ülkemizin değerlerini yurt dışında tanıtmak üzere kurulan bir derneğiz. Bugüne kadar farklı alanlarda etkinlikler düzenledik. Puduhepa’yı da dinlediğimizde buranın daha iyi tanınması yönünde önemli olduğunu düşünerek burayıda yurtdışında tanıtalım diye yerinde görmeye geldik. En kısa zamanda da yurt dışı aktivitelerimizde bu yolu açmış olacağız.”

AŞGIN: ANADOLU’NUN İLK KADIN KAHRAMANI BU TOPRAKLARDAN ÇIKMIŞ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Anadolu’nun ilk kadın kahramanının Çorum topraklarından çıkmış olmasının gurur verici birşey olduğunu belirterek, “Kaç şehrin Puduhepa’sı, Hattuşa’sı, Boğazkale’si varki. Dünyada hangi şehirde ilk barış antlaşması yapılmışki. Puduhepa noktasında kıskanılacak bir iliz. Puduhepa’nın merkezi burası. Anadolu’nun ilk kadın kahramanı bu topraklardan çıkmış. Bu anlamda da gurur duymamız lazım” diye konuştu.

ÇİFTÇİ: HİTİTLERİN DÜNYA MEDENİYETİNE SUNDUĞU BAZI ÖNEMLİ İLKLER VAR

Vali Mustafa Çiftçi de Anadolu bütün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya olduğuna değinerek, şunları söyledi: “Çorum’da Anadolu’nun bağrında yer alan Hitit imparatorluğunu bünyesinde barındıran ve uzun süre Hititlerin hüküm sürdürdüğü bir il. Hititlerin dünya medeniyetine sunduğu bazı önemli ilkler var. En büyük özelliklerinden birisi merkezi otoriteyi tesis eden devletlerin ilki. Dünya coğrafyasına bunu hediye etmiş. Aile hukuku , miras hukuku, medeni hukuku alanında dünyaya ilkleri armağan eden Hititlerin oluşturduğu hukuk dalları bunlar. Yine kentsel altyapı alanında da Hititler önemli bir ifa etmişler. Biz istiyoruzki hem ilimiz hem Türkiye hem de dünya tarafından tanınsın.”

Konuklara Çorumlu Obası’nda öğle yemeğinde İskilip dolması ikram edildi. Panoramik şehir turu, Müze gezisi ve Hitit müziği sunumunun ardından da katılımcılara Velipaşa Konağı'nda “Çorum Beşlisi" ikram edildi.

Bugünki etkinlikte ise Alacahöyük ve Hattuşa gezilerek, Yazılıkaya'da 3. Hattuşili ve Kraliçe Puduhepa’nın yönettiği Antahşum Bayramı ritüelleri canlandırılacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 18:51