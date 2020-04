Yurtdışından klimalı tabutlara talep patlaması!

FATİH BATTAR

Çorum’da 2012 yılından bu yana klimalı tabut üretimi yapan Zorlu Cenaze Ekipmanları, tabut siparişlerine yetişemiyor.

Koronavirüs salgını çıktığı günden yana yurt dışından yoğun talep alan firma, Avrupa ve dünyanın bir çok ülkesinden cenazelerin uzun süre korunması için klimalı tabut siparişi alıyor.

‘GÜNDE 10 ADET TABUT ÜRETİYORUZ’

Türkiye’de ilk ve tek klimalı tabut üretimi yaparak, Çorum’un tabut markası olan firma, Küçük Sanayi Sitesindeki 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesiste günde 10 adet klimalı tabut üretimi gerçekleştiriyor.

Avrupa ve dünya dışında Türkiye’de 81 ilde belediyelere isteğe göre klimalı yada normak tabut üretimi de yapan Zorlu Cenaze Ekipmanları, Koronavirüs salgını nedeniyle üretim kapasitenin artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK KLİMALI TABUT ÜRETİMİ

Türkiye’de klimalı tabut üretimi yapan ilk ve tek firma oldukları için ‘By Tabut’ olarak da anılan firma yetkilisi Nadir Yiğit, bu süreçte tabut siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

Türkiye’nin 81 ilinde belediyelere tabut üretimi yaptıklarını anlatan Yiğit, Avrupa ve ABD’de Koronavirüs salgını dolasıyla ölümlerin daha fazla olduğunu ve kendilerine sipariş teklifi geldiğini söyledi.

‘TABUT SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYORUZ’

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ve her gün binlerce kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Yiğit, çoğu ülkelerin ölülerini koymak için tabut bile bulamadığını kaydederek; “Çin’in Wuhan eyaletinde çıkan virüs dünyayı perişan etti. Dünya virüs salgını nedeniyle çok zor durumda. ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri her gün binlerce kayıp veriyor. Bu ülkerin halini herkes televizyondan görüyor. Bırakın ölülerine tabut bulmayı, sağlık çalışanlarına maske bile bulamıyor. Türkiye’den yardım istiyorlar. Bize şu an dünyanın her yerinden tabut siparişi geliyor ama biz önceliği Türkiye’ye verdik. Türkiye’nin her yerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Günlük 10 adet tabut üretimi ile tabut ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz.” dedi

Tabutlarının neden bu kadar çok tercih edildiğini belirten Nadir Yiğit (By Tabut), klimalı tabutların cenazelerin uzun süre korunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

SELA VE DUA OKUYAN TABUT

Ağırlığı 13 kilogram olan tabutun içine güzel koku yayması için ek bir sistem yerleştirdiklerini aktaran Yiğit, TSE belgesini ve Türk Patent Enstitüsü'nden ürünün patentini de aldıkklarını dile getirerek; “Klimalı tabut normal tabutlardan 20 santim daha uzun. Bu fazlalığa klima motoru koyduk. Tabutun içerisini paslanmaması, çürümemesi ve hafif olması için alüminyum saç ile kapladık. 220 volt elektrikle çalışan sistem sayesinde tabutun içerisi eksi 4 dereceye kadar soğuyor. Tabutun dışarısında bulunan dijital gösterge ile içerisi istenilen sıcaklığa ayarlanabiliyor.

Yakınlarının cenazeyi görmek için tabutu açmamaları ve içindeki ısının değişmemesi için cenazenin baş kısmının geldiği bölümü cam yaptık. Konulan mevtanın tekrar canlanma ihtimaline karşılık, tabuta hareket sensörü yerleştirerek alarm bağladık. Eğer mevta tekrar canlanırsa alarm devreye girerek, yakınlarına haber verecek. Tabuta ayrıca hoparlör sistemi de koyduk. Tabuta yerleştirilecek flash bellek ile dua ve sela da okunabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 19:59