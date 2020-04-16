Yurtta kalan küçük Emre’ye doğum günü sürprizi!

FATİH BATTAR

Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilen ve KYK İskilipli Atıf Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan küçük misafir için yurt görevlileri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Suudi Arabistan’dan özel uçakla Türkiye’ye getirilen ve ardından Çorum’da İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 14 gün boyunca annesi ile birlikte karantinada kalacak 4 yaşındaki Emre Çapar için, yurt görevlileri doğum günü sürprizi hazırladı.

Yurtta tulumlu ve maskeli görevliler, 4 yaşına giren Emre için yaşta pasta hazırladı. Hazırlanan pasta ile küçük Emre’nin kapısını çalan görevliler, ‘İyiki doğun Emre’ şarkısını çaldı. Doğum günü süprizi ile karşılaşan Küçük Emre şaşkınlığını gizleyemezken, önce pastadaki mumları üfledi, ardından pastayı kesti.

Anne Çapar da doğum günü süprizi için yurt görevlilerine teşekkür ederek; “ Allah devletimizden razı olsun. Bizi Arabistan’dan özel uçakla buraya getirdi. 14 gün boyunca karantinada kalacağız. Gerçekten burası 5 yıldızlı oteller gibi. Devletimiz herşeyimizi düşünmüş. Bugün oğlumun doğum günüydü. 4 yaşına girdi. Virüsten dolayı doğum gününü bile umutmuştuk ama yurt görevlilerimiz bizim için sürpriz yaptı. Gerçekten çok şaşırdık. Kendilerine böyle bir organizasyon düzenledikleri için çok teşekkür ederiz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 21:26