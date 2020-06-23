Yürümeyen merdivenler!

RECEP MEBET

Çorum’un sembolleri arasında yer alan Akşemseddin Camii ve Ulucamii’nin yürüyen merdivenlerinin kullanım dışı olduğu bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, Ulucamii şadırvanı yanındaki yürüyen merdiveni sağlıklı bir şekilde kullanamadıklarını kaydettiler.

Ulucamii abdesthanesinin Cuma namazı vakti dışında kullanıma sunulduğunu hatırlatan vatandaşlar, yaşlı kimselerin hayli dik olan merdivenlerden inip çıkmakta güçlük çektiğine işaret ettiler.

Arızalı olduğu sanılan merdivenlerin zaman zaman çalıştırıldığını gözlemleyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek sorunun çözülmesini talep ettiler.

AKŞEMSEDDİN CAMİİ’NDE DE AYNI PROBLEM

Akşemseddin Camii önündeki yürüyen merdivenlerin de arıza nedeniyle yaklaşık bir yıldır kullanılamadığı belirtildi.

Konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, uzayan bakım sürecinin cemaati çileden çıkardığını vurguladılar.

“Yürüyen merdivenler ne zaman aktif olacak?” diye soran vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden acil çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 19:14