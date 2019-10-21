Yusuf Ahlatcı günümüzü kutladı

MURAT ÇETİN

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı gazetemizi ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günümüzü kutladı.



İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nazlı Zeynep Akyol ve Ahmet Aytuğ Karamantekin'nin de katıldığı ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan ve Hakimiyet ailesinin gününü kutlayan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Gazetemizin ve çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum Çorum için çok önemli görev ifa eden Çorum Hakimiyet Gazetesini, bundan böyle de objektif dürüst habercilik anlayışını devam ettirerek, memleketimiz namına önemli bir görev ifa edeceğine inanıyorum." dedi.



Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ettiği sohbette, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür etti.