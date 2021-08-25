Yüz yüze eğitim öncesi denetim

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yüz yüze eğitime başlayacak olan okullardaki çalışmalar, salgın tedbirleri ve bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, Sakarya İlkokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Gazipaşa Ortaokulu’na ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Kodek, okul idarecilerinden yüz yüze eğitime hazırlık kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kodek, geleceğimizin teminatı olan çocukları Milli Eğitim camiası olarak özlediklerini ve yeni eğitim öğretim yılı için okullarda tüm hazırlıkları titizlikle takip ettiklerini belirtti.

6 Eylül’de okulların açılmadan önce tüm hazırlıkların tamamlanacağını belirten Kodek, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yürüten tüm okullara, gösterdikleri gayret ve özveriden ötürü teşekkür etti. (Haber Merkezi)