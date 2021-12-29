M.BURAK YALÇIN

Eğitim-İş Çorum Şubesi üyeleri “Zam, Kriz, Yoksulluk; Tükeniyoruz” sloganıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Eğitim-İş Çorum Şubesi Başkanı Selim Bozkurt, insanca yaşamak için tüm eğitim çalışanlarının maaşlarına yüzde yüz zam istediklerini söyledi.

KADEŞ Barış Meydanı’nda gerçekleşen eylemde konuşma yapan Eğitim-İş Çorum Şubesi Başkanı Selim Bozkurt, iktidarın ekonomik krizi 2021’de imzalanan toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının sırtına yıktığını söyledi.

Zamlar ve ekonomik kriz karşısında siyasi iktidarı önlem almaya çağıran Selim Bozkurt, “İnsan onuruna yaraşır bir yaşam daha da imkansız hale gelmişken, AKP iktidarı sadece yandaşların özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır” dedi.

Mücadelelerini tüm haklarını elde edene kadar sürdüreceklerini ifade eden Bozkurt taleplerini şöyle şıraladı: “İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz. Nitelikli eğitimin sürdürülmesinde en önemli paydaşlar arasında olan idari, yardımcı ve teknik personellerin taleplerinin yerine getirilmesini, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin ayrım gözetilmeksizin eğitim çalışanlarının tümüne ödenmesini istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz. Üniversitelerimizde bilimsel, idari ve mali özerklik istiyoruz. Üniversitelerimizde akademik ve idari kadrolar arasındaki keskin çizgilerin azaltılmasını, görevde yükselme koşullarının liyakat sistemine göre yapılmasını, akademik teşvik ödeneğinin akademik alanların şartları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini, akademisyenleri gerçekten teşvik edecek oranlarda olmasını istiyoruz. Atatürk’ün bize emanet ettiği yeni nesiller için laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim istiyoruz.

Şüpheniz olmasın ki alacağız. Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter. Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Üreten emekçileriz, sesimiz, sözümüz var. Hep birlikte güçlüyüz. Nazım’ın dediği gibi ağır ellerimizi toprağa basıp doğrulacağız. Mücadelemizi tüm haklarımızı elde edene kadar, eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayana kadar sürdüreceğiz, haklarımızı söke söke alacağız.”

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 18:26