Yüzevler'de kentsel dönüşüm heyecanı

FATİH BATTAR

Mahalle Buluşmaları kapsamında Adil Candemir Parkı’nda Karakeçili Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, depreme dayanıksız binaların odluğu Meslek Yüksekokulu’nun karşısındaki Yüzevler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüzevler’de oturan sakinlerin sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Aşgın, burada oturan vatandaşların riskli yapı belgesi almaları halinde belediye olarak bura ile ilgili %20 gibi emsal verme gibi düşüncelerinin olduğunu bunun da bir daireye karşılık geldiğini söyledi.

Yüzevler ile ilgili vatandaşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğu ve riskli yapıların olduğuna dair belge alması gerektiğini ifade eden Aşgın; “Benim de hocalık yaptığım Meslek Yüksekokulu karşısında bildiğim ve tanıdığım bir bölge. Burası 4 dönüm civarında bir yer ve yaklaşık 54 hane var. 3 katlı yapılmış olan ve daha sonra yol cephesi 5 kata çıkartılmış olan 1.66 emsali olan bir yer. Mutlaka benden öncede belediye başkanlarımızın da bildiği bir yer. Bu tür yerlerle ilgili olarak buraların dönüşümü için daire sayılarında oynama yapılması gerekiyor. Burada tabi Yüksekokul ve yeşil alan var. Nüfus yoğunluğu nedeniyle kanunun bizden istediği şeyler var. Çok rahat kat ve emsal veremiyoruz. Burada oturan vatandaşlarımız riskli yapı belgelerini takip edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan buranın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğu ve riskli yapı olduğuna ilişkin bir belge alacaklar. Yüzevler bölgesi bu belgeyi rahatlıkla alabilir. Bizim dosyamızda buranın riskli yapı olduğuna ilişkin belge koymamız gerekiyor. Bu yüzden Yüzevler’de ikamet eden vatandaşlarımızın bir birliktelik oluşturmalarını ve bu süreci belediye ile istişare halinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tür yerlerde riskli yapı belgesi alınırsa bizim de %20 gibi emsal verme gibi düşüncemiz var. Bu da bir daire artışına karşılık geliyor.” ifadelerini kullandıa