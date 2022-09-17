Yüzlerce bisiklet sever sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yüzlerce bisiklet severin katıldığı bir etkinlik düzenledi. Kültür Park’tan başlayıp Millet Bahçesi’ne kadar devam eden etkinlikte, programa katılanlar sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve çok sayıda bisiklet tutkununun katıldığı programda konuşan Başkan Yardımcısı Yağbat, göreve geldikleri günden beri çok önemli çalışmalar yaptıklarını, bunlardan birinin de ÇORBİS olduğunu söyledi. Hizmete gireli iki yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen 35 bin aboneye ulaştıklarını ifade eden İsmail Yağbat, “Çorbis istasyon sayımızı da 8’den 10’a yükselttik. Hitit Üniversitesi’ne kuracağımız yeni istasyon ile de bu sayıyı 11 yapacağız.Hareketli yaşam, temiz çevre bizim bu projeye vermiş olduğumuz önemin en büyük göstergesidir.” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da Çorum Belediyesi’nin spora ve sporculara yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek “Spora özendirici etkinliklerden dolayı Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye, 10 kişiye bisiklet hediye etti

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinliği Millet Bahçesi kısmında etkinliğe katılanlar arasından kura ile belirlenen 10 kişiye bisiklet hediye edildi. Şanslı 10 kişiye hediyeleri Çorum Belediyesi tarafından temin edildi.