‘Yüzyılın anlaşması makyajlı savaş çağrısıdır’

M.BURAK YALÇIN

ABD Başkanı Trump’un açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' projesine tepki gösteren Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, “Bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır” dedi.

Memur-Sen İl Temsilciliği ABD Başkanı Trump’un İsrail’in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği projeye düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi.

‘VAHŞET VE İŞGAL DİPLOMASİSİDİR’

PTT Merkez binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, bunun bir anlaşma olmadığını, anlaşma makyajlı savaş çağrısı olduğunu belirterek, “Yüzyılın Planı” denilen içerik Filistin’in küçültülmesi, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir” dedi.

ABD’nin ve İsrail’in, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıklarını büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, bu yolla gerçekleştirmeyi denediğini ifade eden Ali Yıldız, “Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız” diye konuştu.

‘BU PLANI YAZANLAR TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATILANLAR KERVANINA KATILIRLAR’

“Hiç kimse, Filistin’e el koymaya, İsrail’e yol vermeye, ABD’ye refakat etmeye yeltenmesin” diyen Yıldız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır.

Irak, Kuveyt, Yemen, Suriye, Afganistan ve daha birçok bölge ülkesi, milleti ve toplumu ABD’nin ne işe yaradığını, vadedilmiş topraklar anaforu için neler yaptığını, Armegedon hedefi için ne kadar şuursuzlaştığını, yaşayarak ve zulmün her çeşidini görerek biliyor. ABD şimdi “Bak elimde silah değil, kalem var” şirinliğiyle yeni bir yol, yeni bir son arıyor. Biz bu yolun bölge için barış ve huzur, ABD ve İsrail içinse önlenemez son olmasına gayret edeceğiz. Evanjelist-Siyonist akıl ve ahlaksızlık işbirliğinde üretilen yüzyılın planı, yüzyılın rezaleti, yüzyılın dayatması, yüzyılın kurnazlığı, insanlığın onur ortaklığıyla, Müslüman kitlenin idrak ve şuur ortaklığıyla yırtılıp çöpe atılır, bu planı yazanlar, yayanlar, bu plan üzerinden ABD ve İsrail’e yamanıp yanaşanlar da tarihin çöp sepetine atılanlar kervanına katılırlar.

Bilinsin ki Filistin ne İsrail’in hedeflediği kadar küçük, ne de ABD’nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir. Bilinsin ki, intifada sadece Filistin’e ve Filistinlilere ait değil, bütün insanlığa ve yerküreye hakim bir bilinçtir. Bu planın tek olumlu yanı, evanjelizme-emperyalizme ve Siyonizme-kapitalizme karşı küresel intifada çağrısının karşılık bulmasını hem kolaylaştıracak, hem hızlandıracak hem de katılanların sayısını artıracak olmasıdır.

‘ABD VE İSRAİL ORTADOĞU’DAN DEFOLACAK’

Biz Hz. Ömer’den, Selahaddin Eyyubi’den, Yavuz Sultan Selim’den, Abdülhamit’ten bize miras kalan ilk kıbleyi koruma gururunu, İbrahimi yaşayışın merkez coğrafyasını bağımsız Filistin ve Özgür Filistinliler ile birlikte devam ettirme onurunu yaşamakta ve mukaddes bir miras olarak gelecek nesillere aktarmakta kararlıyız. ABD ve İsrail şunu bilsin; içinde bağımsız Filistin, Özgür Kudüs ve işgal ettiği topraklardan çekilmiş İsrail kavramlarının ve bunu sağlayacak kuralların olmadığı hiçbir sözleşme, anlaşma ve plan imzamıza da rızamıza da sahip olamaz.

Çok açık söylüyoruz, Ortadoğu’dan defolan ABD ve Filistin’de derdest olan İsrail hedeflerine hiç olmadığı kadar yakın, bu hedefler noktasında birlik ve beraberlik oluşturmak açısından da daha önce olmadığı kadar kararlıyız. Yaşasın bağımsız Filistin, yaşasın müslümanların onuru, insanlığın barış ve huzuru güzel Kudüs. Söz veriyoruz, Filistin de Kudüs de özgürleşecek, ABD de İsrail de Ortadoğu’dan defolacaktır.”

DEPREM’DE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarında destek verdiği basın açıklaması Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.