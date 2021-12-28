Zabıta denetim yaptı, yumurta fiyatları 5 lira düştü

Çorum Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat ve etiket denetimlerinin sonuç verdiği belirtildi.



Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, özellikle zincir marketlerde devam eden denetimler, olumlu sonuçlar veriyor. Yapılan denetimler esnasında bir market yumurta fiyatlarını 44.90 TL’den 39.90 TL’ye indirdi.

Çorum Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında yer aldıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Candan, “Beklentimiz yükselen fiyatların inmesidir. Zabıta ekiplerimiz fahiş fiyata yönelik çalışmalarını sürdürecek.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 19:11