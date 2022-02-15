Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda fiyatlarında KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi ile ilgili açıklamadan sonra Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Konu ile ilgili Beleidye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle bu indirimlerin gıda fiyatlarına yansıyıp yansımadığı noktasında ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, gerekli durumlarda işyerlerini uyardı. Ekipler gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı, KDV oranlarını denetledi.



