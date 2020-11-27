Zabıta memuru kalbine yenildi

M.BURAK YALÇIN

İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Osman Aktürk(55) vefat etti.

Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osman Aktürk, bugün hayatını kaybetti.

Aktürk için taziye yayınlayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de mesajında "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personelimiz Osman Aktürk’ün vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve belediyemiz camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Hakimiyet, Osman Aktürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.