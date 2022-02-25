Zafer Çarşısı kurucularından Abraşoğlu vefat etti

EROL TAŞKAN
Zafer Çarşısı kurucularından Cemil Çeyiz Mağazası sahibi Cemil Abraşoğlu (93) vefat etti.
Mehmet ve Ahmet Abraşoğlu’nun babaları Cemil Abraşoğlu, tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın Ulu Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 19:02
Aileye sabır niyaz ederim