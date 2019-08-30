Zafer coşkusu Anıt’ta başladı

FATİH BATTAR

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlanıyor. Zafer coşkusu sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başladı.

Atatürk Anıtı’ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesi çelengi sunuldu.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, siyasi parti il başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Anıt'ta düzenlenen törenin ardından Valilik makamında Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kutlamaları kabul etti.

Özel Kalem Müdürlüğü tarafından isimleri tek tek okunan protokol üyeleri, Valilik makamına girerek Vali Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.