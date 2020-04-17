Zafer İlkokulu yıkılıyor!

FATİH BATTAR

Çorum’un en eski okullarından biri olan Zafer İlkokulu yıkılacak. Mültecilerin öğrencilerin ağırlıkta olduğu okulun yıkılmasına karar verilirken, yıkılan okulun yerine yenisi yapılacak.

İl Genel Meclisi Olağanüstü toplantısında Zafer İlkokulu’nun yıkılarak 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Yücel; “Mülkiyeti Özel İdare’ye ait Zafer İlkokulunun yıkılarak yenisi yapılacağından, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle tahsisinin yapılması Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” dedi

Toplantıda ayrıca Bahçelievler İlkokulu A Bloğunun yıkılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi ve Osmancık’ta çay mahallesinde Özel İdare’ye ait araziye okul yapılıp, Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıllığına tahsisi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 16:33