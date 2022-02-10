Zafer Partisi’nden Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki

M.BURAK YALÇIN

Zafer Partisi, Samsun’da Atatürk Anıtı’na yönelik saldırıyı kınamak amacıyla Samsun’a çıkarma yaptı.

Zafer Partisi Genel Merkezi tarafından 47 İl Başkanlığını temsilen oluşturulan heyet, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur başkanlığında Samsun’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak basın açıklaması yaptı.

Uğur Batur, Atatürk'ün izinde olduklarını ve nöbeti devraldıklarını belirterek “Atatürk için her zaman nöbetteyiz. Bugüne kadar beklememizin tek nedeni, biz siyasi partilerle bir çekişme içinde değiliz. O yüzden buraya bir nöbet devralmaya geldik. Onlar gittikten sonra geldik ki bu nöbeti devraldığımızı, nöbete devam ettiğimizi gösterelim” dedi.

Samsun’daki programa katılan Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedi Onan da, menfur saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, “Samsun’da Bandırma Vapurunun demir attığı, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun meşalesinin yakıldığı alanda Zafer Partisi Çorum Teşkilatı olarak yerimizi aldık. Atamızın anıına tüm il teşkilatları ile çelenk koyarak, yapılan menfur davranışı ptotesto ettik. Ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 10:30