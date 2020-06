‘Zahmeti zor olanın israfı kolay olmamalı'

EROL TAŞKAN

Çeltik üreticileri aşılama, gübre ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüp, bereketli bir ürün almak umuduyla su dolu çeltik tarlalarında çalışmaya devam ediyor. Tüketiciden tek istekleri, binbir emekle sofralara taşıdıkları pirincin israf edilmemesi.

Yetişme şartı bakımından su dolu tarlalarda üretilen ve şartları gereği de bakımı ve işçiliği de bir o kadar zor olan çeltik üretiminde, çeltik yetiştirmenin zorluğunu üreticiden sorduk.

Piyasa fiyatlarının az olduğundan yakınan da oldu, fiyatların spekülasyona uğrayıp çiftçinin elinden çıktıktan sonra arttığını söyleyen de.

Her iki görüşe sahip çiftçilerin ortak kaderi, soğuk sıcak demeksizin dizlerine kadar sulara girerek, el bebek gül bebek yetiştirmeye çalışmaları oldu.

Görünümüyle göz kamaştıran çeltik tarlaları, fotoğraf açısından göz doyurucu güzellikler barındırsa da, her bir metrekaresine ilmek ilmek emeklerini aktaran çiftçiler, diktikleri her bir fideye gözü gibi bakıyor.

Bir fide çeltikten yaklaşık 200 adet pirinç çıktığını anlatan Ömer Koç, "Bir fideden 200 pirinç çıkar, o da bir çak kaşığı pirince tekabül eder. Bizim tek tek dikip aşıladığımız bu fidelerin tek bir çay kaşığı pirinç verdiğini hesap edersek, ağzımıza dolu dolu götürdüğümüz bir kaşığın kaç fideye, hatta bir tabak pilavın kaç metrekarelik bir üretime denk geldiğini düşünmek gerek. Binbir emekle üretilen bu ürünler, alın teri olduğu gibi ayrıca milli servettir O nedenle tüketirken lütfen israf etmeyelim. Her bir tane pirincin emeğe ve alın terine denk geldiğini unutmayalım." dedi.

Öte yandan 70 yaşına rağmen sırtına aldığı ilaçlama motoruyla bata çıka çamur derye içerisinde yürümeye çalışan Arif Çilingir de, vatandaşa benzer mesajlar verdi.

"70 yaşındayım, çektiğimiz eziyet ortada. Yerken israf etmeyin, döküp saçmayın." sözleriyle pirincin kendi gözündeki değerini aktaran Arif Çilingir, bir fazla ürün almak, kendi geçimine katkı sağladığı gibl sofralara bir pirinci fazladan taşıyabilmek için alın teri döküyor.

Onlar emeğini kendi geçimleri için çekiyor gibi görünse de, bu milletin sofrasına değer katıp, lezzet sunmak için çalışan fedakar çiftçiler. Heder edip gözden çıkaracağımız bir kaşık pirincin, hangi emek ve zahmetlerle sofralara geldiğini düşünerek tüketilecek pilavın, damağımıza bıraktığı rayihadan öte gönlümüze huzur bırakacağı muhakkak.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 21:13