Zanaatkarlar'da çalışmalar hızlandı

S.S. Çorum Zanaatkarlar Küçük sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde çalışmaların daha da hızlandırılması için araç parkı güçlendirildi.

Çorum’da yapımı devam eden Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaatlarında her geçen gün önemli bir mesafe kat ediliyor.

Mustafa Fındıkcı başkanlığında Halit Bölükbaşı, Numan Özçetin, Kadir Akdağ, Yalçın Keşçi’den oluşan kooperatif yönetiminin yakından takip ettiği inşaat çalışmalarında özellikle de yaz mevsiminde tempo artırıldı.

284 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nde işlerin daha da hızlandırılması için, yüklenici firma olan Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından araç parkı güçlendirildi. Araç parkına eklenen ekskavatör kepçelerle çalışmalar daha da hızlandırıldı.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, alınan ekskavatör kepçelerin inşaat çalışmalarını daha da hızlandırıldığını belirtti.

Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nde planlı, programlı bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatif yönetimi ve yüklenici firma arasındaki uyumlu çalışmayla çok önemli bir mesafe kat edildiğini vurguladı.

Kooperatif üyelerinin verdiği destek ve sağladığı güvenin boşa çıkarılmaması için gece-gündüz, cumartesi-pazar demeden inşaat alanında çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Fındıkcı, özellikle de hafriyat ve kazı çalışmalarında büyük ihtiyaç duyulan iş makinalarının kazandırılmasının çalışmalarının hızına hız kattığını söyledi.

Çalışmaların başarılı bir şekilde sürdürülmesinde ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Başkan Fındıkcı, çalışmaların yürütülmesinde büyük fedakarlık gösteren yüklenici firma ve yönetim kurulu üyeleriyle tüm kooperatif çalışanlarına teşekkür etti.

Fındıkcı, büyük bir titizlikle ve hızlı bir şekilde yürütülen çalışmaların bitirilmesiyle birlikte Çorum’a Türkiye’ye örnek olacak kapsamlı bir sanayi sitesini kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.