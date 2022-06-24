Zanaatkarlar mali genel kurul yaptı

M.BURAK YALÇIN

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2021 yılı mali genel kurulu dün gerçekleştirildi.

Gülüm Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Koca ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Genel kurulun divanı ise Av. Gazi Atmaca ile Salim Oral’dan oluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatifin faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Genel kurulda bazı üyelerin çeşitli konulardaki soruları da cevaplayan Mustafa Fındıkcı, geride kalan bir yıllık süreçte yapılan çalışmalardan bahsederken, özellikle de tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların kooperatif çalışmalarına da yansıdığını dile getirdi.

Göreve başladıkları günden itibaren yönetimi ile birlikte tüm mesailerini üyelere kazandıracakları işyerlerine harcadıklarını ifade eden Fındıkcı, piyasalardaki olumsuzluklara rağmen ara vermeden inşaat çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kooperatifteki gelişmeleri yakından takip eden ve bizzat ziyarete gelen Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür eden Başkan Fındıkcı, “Kooperatifimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen her zaman kooperatifimizin arkasında duran AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya’ya, yine her zaman bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Sayın Erhan Akar ve şantiyemizi ziyaret ederek desteklerini esirgemeyen tüm siyasi parti il başkanları ve yöneticilerine, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ve özverili çalışmalarından dolayı yüklenici firma ailesine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür eder ve şükranlarımı sunarım” dedi.

İnşaatların devamını sağlamak için üyelere düşen tek görevin kooperatife olan ödemelerini aksatmadan süresinde yapmak olduğunu da vurgulayan Fındıkcı, “Bütün şehir olarak el ele verdiğimizde nasıl güzel işler yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

2021 yılı yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporu, 2021 yılı finansal tablolar ayrıntılı bir şekilde üyelere anlatılırken, ardından tüm raporlar oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim kurulu raporlarının ibrasından sonra ise gündemde yer alan üye aidatlarının belirlenmesi ve tahmini bütçe maddeleri de genel kuruldan geçti.