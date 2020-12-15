‘Zanaatkarlar’da güzel işler yapılıyor’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Muhammed Fatih Temur ve Ertuğrul Eren ile birlikte ziyaret ettiği Zanaatkarlar Kooperatifi’nde Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’dan çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aşgın, kooperatifin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve burada güzel işler yapıldığını söyledi.

Ziyarette yapımı devam eden Hurdacılar Sitesi’ni özellikle yerinde inceleyen Belediye Başkanı Aşgın’ın buradaki çalışmalardan da oldukça memnun kaldığını ifade ederek, “Çalışan ve üreten herkesin Allah yardımcısı olsun. Sizlerin gayreti ile inşallah esnaf ve sanatkarlarımız bir an önce yeni işyerlerine kavuşacaklardır.” dedi. Başkan Aşgın ayrıca bu tür işlerde yüklenici firmaların önemine değinerek, buradaki müteahhit firmanın aldığı işi bitirme azminde olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ise, “Kooperatifimizi ziyaretinizden büyük onur duyduk. Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmak için ben ve arkadaşların yoğun çaba sarf ediyoruz. Sizlerden tek talebimiz esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmanızdır. Esnaf dostu bir başkanımızın olması da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ayrıca kooperatifimizde başarılı bir çalışma yürüten yüklenici firma yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aşgın’a Hurdacılar Sitesi inşaat alanındaki incelemelerinde Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ile yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

Bu arada ÇESOB Başkanı Recep Gür de, kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetimi ve yüklenici firma yetkililerine çalışmalarında kolaylıklar dilerken, geçtiğimiz hafta babası Akdağ Vinç Sahibi Mustafa Akdağ’ı kaybeden kooperatif yöneticilerinden Kadir Akdağ’a da başsağlığı diledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 19:23