Zanaatkârlar’da çalışmalar hızlanacak

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Hurdacılar Sitesi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde kullanılacak olan krediyle birlikte çalışmaların, sitenin tümünü kapsayacak bir şekilde daha da hızlanacağını söyledi.

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ziyaretçi akınına uğruyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve STK temsilcilerini ağırlayan kooperatif yönetimi önceki günde İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti İlçe Başkanı Selami Gafar’ı konuk etti.

PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ile yüklenici firma yetkilileri misafirlere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Hurdacılar Sitesi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade ederken, önümüzdeki günlerde kullanılacak olan krediyle birlikte çalışmaların, sitenin tümünü kapsayacak bir şekilde daha da hız kazanacağını kaydetti.

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ise, kooperatifte devam eden çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Çorum esnafı her şeyin en güzeline layık. Bu modern siteyi Çorum’a kazandıracak olan kooperatif yönetimini yürekten kutluyoruz” dediler. (Haber Merkezi)