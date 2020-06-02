'Zarar gören çiftçimizin mağduriyeti giderilecek'

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, doğal afetlerden dolayı zarar gören Çorum çiftçisinin mağduriyetinin giderileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili gazetemizde çıkan “Çorum çiftçisi destek bekliyor” haberiyle ilgili açıklama yapan Milletvekili Ceylan, geçen yılda aynı afetin meydana geldiğini, hasar tespiti sonucunda mağdur olan Çorum çiftçisine 5 milyon TL değerinde tohum desteği sağladıklarını ifade etti.

Bu yıl da Mayıs ayında meydana gelen doğal afetler sonucunda mağdur olan çiftçilerle ilgili hasar tespiti yapılacağını belirten Ceylan, çiftçiyi mağdur etmeyeceklerini, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 18:59