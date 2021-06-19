Zekeriya Işık görevi devretti

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, Hitit Akademi Derneği Başkanlığı görevini bıraktı.

Işık, görevi Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Hami Ahıskalı’ya devretti.

Hitit Akademi Derneği Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Divan başkanlığını Hüseyin Kır, üyeliklerini Mehmet Çatalpelit ve Eşref Eldoğan’ın yaptığı genel kurulda 2013’ten bu yana dernek başkanlığını yürüten Doç. Dr. Zekeriya Işık, görevi Öğr. Gör. Hami Ahıskalı’ya devretti.

Genel kurulda konuşan Doç. Dr. Zekeriya Işık, görevi devralan Öğr. Gör. Hami Ahıskalı ve yeni seçilen kurullara başarılar dileyerek, şunları söyledi: “2007’de kurulan Hitit Akademi Derneği, milli ve manevi değerlere, toplumsal meselelere karşı duyarlı, sorumlu ve ilkeli sivil toplumculuk anlayışıyla hareket etti. Dernek olarak Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerinin bilimsel olarak araştırılması, bilim camiasının gündemine taşınması, tanınırlığı ve bilinirliğinin artırılması noktasında önemli çalışmalara imza attık. Derneğimiz bu bağlamda Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Bütün yönleriyle Çorum ve Uluslararası Nehrin Piri Koyunbaba’ sempozyumlarının paydaşı olmuş, Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları Projesi’yle de Elvan Çelebi, Seyyid Murad-ı Veli, Koyunbaba ve Hasan Balım Sultan belgesel filmlerini çekmiştir.

Sekiz yıldır büyük bir aşkla ve iştiyakla sürdürmeye çalıştığım başkanlık görevini artık sonlandırmanın ve emaneti genç kardeşlerimize devretmenin zamanı gelmiştir. Son derece donanımlı, heyecanlı, genç ve dinamik üye yapısıyla bundan sonraki süreçte de Hitit Akademi Derneği, şehrimiz ve ülkemiz için katma değer üretmeye devam edecektir.”

Görevi devralan Öğr. Gör. Hami Ahıskalı da, “Zekeriya Işık hocamızdan aldığımız bu kıymetli emaneti layıkıyla taşıyabilmek için elimizden gelen gayreti el birliğiyle göstereceğiz. Hocam derneğimizi çok iyi yerlere taşıdı, inşallah biz daha da ileriye götürmenin çabası içerisinde olacağız.” diyerek derneğin kuruluşundan bu yana emeği geçen başkan, yönetici ve üyelere teşekkür etti.