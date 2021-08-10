Zekeriya Işık’ın acı günü

M.BURAK YALÇIN
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın amcası Hüseyin Işık vefat etti.
Hüseyin Kılıç’ın cenazesi önceki gün ikindi namazı sonrası Yaydiğin Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 18:09