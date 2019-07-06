Zencefil Kafe ve Restoran açıldı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Canan Gösterir’in yaptığı Zencefil Kafe ve Restorant açıldı.



Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Caddesi numara 18 (Eski Gönülçelen yeri) adresinde faaliyete geçen Zencefil Restoran, çorba çeşitleri, ızgara çeşitleri, ev yemekleri ve kahvaltı çeşitleri ile Çorum halkının hizmetine girdi.

Çorum’da yemek sektöründe çok az bayan eli olduğu için bu sektöre girdiğini anlatan işletme sahibi Canan Gösterir, Zencefil Kafe ve Restoran olarak enfes lezzetleri Çorum halkının beğenisine sunduklarını söyledi.



Müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her zaman ön planda tuttuklarını belirten Gösterir, yemeklerin 25-30 yıllık ustalar tarafından hazırlandığını ve yemeklerde en kaliteli malzemelerin kullanıldığını ifade etti.

Çorum’da ev yemekleri hizmetlerinde iddialı olduklarını dile getiren Gösterir; “Çorum’da yemek sektöründe çok az bayan işletmeci var. Biz de bu eklikten dolayı yemek sektörüne kadın eli değmesi için bu yola çıktık. Amacımız döner yemekten bıkan Çorum halkına enfes ev yemekleri lezzetlerini tattırmak. Yemeklerimiz 25-30 yıllık ustalar tarafından hazılrlanmakta. Günlük 9 çeşit ev yemeğimiz var. Ev yemeklerimizin yanı sıra ızgara çeşitleri, çorba çeşitleri ve sabah kahvaltısı hizmeti de veriyoruz. Zencefil Restoran olarak müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her zaman ön planda tutuyoruz.” dedi



Zencefil Restoran olarak ayrıca toplu yemek siparişi de aldıklarını sözlerine ekleyen Gösterir, birbirinden lezzetli ev yemeklerini ve ızgara çeşitlerini tatmak isteyen herkesi Zencefil Kafe ve Restoran’a davet etti.