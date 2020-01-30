CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin bugüne kadar satışını yaptığı arsaların envanterini çıkararak, belediye yönetimine bazı sorular sordu.

Belediye yönetimine ‘Zengin babanın müsrif evladı’ yakıştırmasında bulunan Yılmaz, “Sayıştay raporlarıyla borçlanma limitini yüzde 500 aştığı tespit edilen Çorum Belediyesi, tüm Çorum halkının malı olan belediyeye ait arsaları belirli aralıklarla satışa çıkartmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu olarak şu ana kadar yapılan satışların bir listesini çıkarttık, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

Aşağıda satışa çıkarılan arsaların tüm bilgilerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Burada takas yolu ile resmi kurumlara verilen, ya da borca karşılık müteahhitlere verilen arsalar yoktur.” dedi.

2016 yılında 22.778 metrekare, 2018 yılında 121.424 metrekare, 2019 yılında 99.444 metrekare, 2020 yılında 16.617 metrekare olmak üzere toplam 260 bin 263 metrekare 250 adet arsa satışı yapıldığını belirten Yılmaz, satışı yapılan arsaların bedellerini de detaylı şekilde sunduğu açıklamasının sonunda kamuoyu adına belediyeyi yönetenlere şu soruları sordu:

“Satışa çıkarttığınız bu arsalardan kaçı satılmıştır?

Bu satışlardan Çorum Belediyesi’nin kasasına kaç TL girmiştir?

Satılan arsaların paraları belediyede hangi yatırımlara harcanmıştır? Harcandı ise kalan 600 milyon TL'lik borç nereden kaldı?

Bu arsalar satılmasaydı belediyenin borcu ne kadar olacaktı?

Takas yolu ile ne kadar ve hangi kurumlara arsa verildi?

Borç karşılığında müteahhitlere verilen arsa miktarı nedir?

Zengin babanın müsrif evladı gibi 295 bin Çorumlu yurttaşın hakkı olan bu arsaları yanlış yönetimlerinizin diyeti olarak Çorum halkına ödetmeye devam mı edeceksiniz?” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 19:55